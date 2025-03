Sommer può tornare con il Feyenoord: l’Inter attende una risposta

L’emergenza infortuni sta colpendo l’Inter in diversi reparti e neanche la porta è stata risparmiata. Yann Sommer si è infortunato al pollice della mano destra, che lo ha costretto a saltare le ultime tre gare dei nerazzurri. Lo svizzero, però, è al lavoro per rientrare il prima possibile.

Sostituito egregiamente da Josep Martinez fin qui, il numero uno nerazzurro è tornato in campo ieri per la prima volta, con un tutore che dovrebbe aiutarlo ad accelerare i tempi di recupero. L’obiettivo sarebbe tornare a disposizione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Tuttavia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, molto dipenderà dalla risposta che arriverà in questa settimana di allenamenti con il tutore. Se ci saranno riscontri positivi, allora, la strada per il suo ritorno potrebbe farsi sempre più in discesa.