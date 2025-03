Sospiro di sollievo per Inzaghi: sarà in campo in Champions

Situazione delicata in casa Inter, con la possibile assenza di Dimarco contro il Feyenoord che rischia di acuire l’emergenza infortuni sugli esterni per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Aggiornamenti sulle sue condizioni arriveranno solo oggi. In ogni caso, Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo in un’altra zona del campo.

Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, non dovrebbero esserci dubbi sulla disponibilità di Hakan Calhanoglu per la sfida di mercoledì sera. Il turco ha subito una contusione alla coscia nel primo tempo della sfida del Napoli e ieri si è allenato a parte, ma già oggi dovrebbe tornare in gruppo regolarmente.

Come sottolinea il quotidiano torinese, il problema non sembra essere stato nulla di più di un “contrattempo, pur molto doloroso”. Una buona notizia per l’Inter, che per la sfida di Rotterdam starebbe valutando un possibile cambio di modulo.