L’AIA smentisce l’ennesima polemica arbitrale contro l’Inter

Ormai da diverse settimane, ogni partita dell’Inter è costellata di polemiche arbitrali, con i tifosi delle squadre avversarie che si lamentano di episodi a favore dei nerazzurri, nonostante ci siano anche diversi episodi controversi a svantaggio degli uomini di Inzaghi.

Ultimo caso, il presunto rigore per fallo di mano di Dumfries nel primo tempo di Napoli-Inter. Tuttavia, a spegnere le proteste ci hanno pensato direttamente i vertici della stessa classe arbitrale. Intervenuto come ospite a OpenVAR, il membro dell’AIA, Mauro Tonolini, ha spiegato perché sia stato corretto non assegnare la massima punizione.

Questo il video dell’episodio