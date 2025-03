Il dato che rivela la VERITÀ sui “troppi cambi” di Bastoni all’Inter

La rete di Billing in Napoli-Inter è stata una beffa amara per la squadra di Inzaghi, che aveva a lungo accarezzato il sogno di uscire dal Maradona con i 3 punti in tasca. Invece, come successo troppo spesso in stagione, i nerazzurri hanno subito gol nel finale. Un problema che molti tifosi hanno attribuito all’uscita dal campo di Alessandro Bastoni.

Il difensore è stato uno dei migliori dell’Inter, ma è comunque stato sostituito nel secondo tempo (all’80’, per la precisione), come accaduto molto spesso nel corso di questa stagione. “Troppi cambi”, titola così La Gazzetta dello Sport, sottolineando il dato sulle reti subite dopo che Bastoni è stato sostituito.

Tuttavia, i numeri sul suo utilizzo rivelano una verità più complessa: 13 volte su 18 l’Inter non ha subito gol dopo il cambio del suo difensore. Bastoni, inoltre, è il secondo giocatore di movimento con il minutaggio più alto (2668 minuti, dietro solo a Lautaro Martinez), ma rispetto al passato è cambiata la sua gestione.

La fiducia di Inzaghi nei suoi confronti sembra essere intatta, ma a essere cambiato è l’utilizzo che viene fatto di Bastoni rispetto alle passate stagioni. Sono molte di più le partite da titolare, ma per dosare le energie, di conseguenza, sono aumentati i cambi a partita in corso. La gara di Napoli, in questo senso, è in linea con la strategia adottata fin qui.