Dimarco: “Futuro? Penso a togliermi tante soddisfazioni con il Verona, poi sogno la nazionale”

Si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio stagione Federico Dimarco in queste prime battute con la maglia dell’Hellas Verona. Dopo un’annata sorprendente, il rendimento altamente positivo della formazione allenata da Ivan Juric sembra non far più notizia, nonostante i tanti innesti ed i nuovi interpreti rispetto ad un anno fa. Lo stesso esterno arrivato in prestito dall’Inter fino al giugno 2021, nei primi sei mesi a Verona della scorsa annata non era riuscito a ritrovarsi molto spazio, mentre adesso è diventato uno degli inamovibili della squadra veneta.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Dimarco ha parlato del proprio futuro e del sogno nazionale: “L’obiettivo personale è togliermi tante soddisfazioni con questa maglia. Devo seguire Juric e continuare a lavorare duramente per dare il massimo domenica dopo domenica. La Nazionale? Sarebbe un sogno. Il nostro segreto? “Lavoriamo duramente durante la settimana per farci trovare pronti la domenica. Interpretiamo le partite in modo molto concreto e il lavoro del nostro allenatore è fondamentale”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<