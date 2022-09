DIRETTA – Verso Udinese-Inter, ma Asllani? San Siro e nuovo stadio – INTER NEWS

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del Club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di giornata. Oggi parliamo di Udinese-Inter, la prossima sfida dei nerazzurri, toccando alcuni temi tattici come quello di Asllani. Spazio anche per il discorso su San Siro e il nuovo stadio