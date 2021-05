Diritti tv, ennesima fumata nera: nulla di fatto per l’assegnazione del Pacchetto 2

Il bando riguarda tre gare in co-esclusiva

I tifosi desiderosi di sapere in che modo potranno assistere in televisione al prossimo campionato di Serie A dovranno ancora attendere. Se Dazn ha infatti acquisito il primo ed il terzo pacchetto, ottenendo la possibilità di trasmettere tutte le dieci gare di ogni giornata, rimane ancora da assegnare il secondo, che garantisce tre partite in co-esclusiva ogni settimana (nello specifico l'anticipo del sabato sera, la gara della domenica alle 12.30 ed il posticipo del lunedì).