Inter, è il giorno della festa: la squadra celebra lo scudetto. Presente Zhang

Conte portato in trionfo dai suoi calciatori

Non si placa la festa dell' Inter , che oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo i giorni di riposo concessi da Antonio Conte . La Pinetina è stata vestita a festa, perché la formazione nerazzurra ha celebrato oggi la conquista del diciannovesimo scudetto, ottenuto matematicamente domenica scorsa, dopo il successo sul Crotone ed il pareggio dell' Atalanta contro il Sassuolo .

I calciatori nerazzurri hanno vestito la maglia celebrativa, con lo slogan "I M Scudetto" e brindato tutti insieme per godersi questo indimenticabile momento. Grande la gioia per tutti i componenti del gruppo squadra, che si sono abbracciati ed hanno brindato insieme: presente anche il presidente Steven Zhang ed il tecnico Antonio Conte, portato in trionfo dai suoi ragazzi.