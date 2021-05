Conte: “Stiamo ancora godendo. Mourinho? Ci abbracceremo, c’è rispetto. Brozovic? Solo congiuntivite”

Il tecnico leccese è stato colto a sorpresa da Le Iene

Intervistato ieri pomeriggio ai microfoni de Le Iene, Antonio Conte ha subito avuto modo di commentare il ritorno ufficiale in Italia di José Mourinho dopo il triennale firmato con la Roma. La notizia dello Special One ha fatto parecchio discutere soprattutto perché fino a ieri mattina veniva accostato alla panchina giallorossa Maurizio Sarri, il quale è stato improvvisamente superato dal tecnico portoghese al fotofinish. Ecco le parole di Conte a tal proposito:

MOURINHO - "Mourinho che torna in Italia è una bellissima per tutti quanti, gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l'Inter. Ci abbracceremo? Sicuramente, c'è grandissimo rispetto. Quando c'è competizione, morte tua o vita mia".

SCUDETTO -"E' stata una bella gioia, una grande soddisfazione per noi, il club e i tifosi. Ho festeggiato in famiglia. Brozovic? Quella è congiuntivite. L'Inter nel mio cuore? Quando firmo per una squadra divento il primo tifoso, è inevitabile che combatta per l'Inter contro tutto o tutti. Rimango sempre un grande tifoso per le squadre che ho allenato, Arezzo, Lecce, Bari, Juventus e Chelsea".