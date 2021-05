CdS – Conte finisce nel mirino del Tottenham: primi contatti, priorità all’Inter

Gli Spurs potrebbero puntare su una guida italiana per la prossima stagione

Nemmeno il tempo di godersi lo scudetto con l'Inter, il primo conquistato dal suo arrivo a Milano nel giugno 2019, che il telefono di Antonio Conte ha già iniziato a squillare. Sulle tracce del tecnico leccese c'è infatti il Tottenham, in cerca di un allenatore per la prossima stagione dopo aver esonerato José Mourinho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non vi sarebbe ancora alcuna trattativa, ma semplici discussioni rispetto alle quali Conte ha aperto le porte.