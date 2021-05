TS – Inter, esordio per la quarta maglia: all’ultima contro l’Udinese

Sarà l'ultima volta che vedremo lo sponsor Pirelli su una maglia di gara

La tanto discussa quarta maglia dell'Inter dovrebbe fare in tempo per esordire in questa stagione. Stando a quanto scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, infatti, verrà indossata dai calciatori nerazzurri in vista dell'ultima giornata di campionato contro l'Udinese. Sarà l'ultima occasione tra l'altro di assistere alla scritta Pirelli su una maglia di gara, dal momento che a fine di questo campionato si concluderà il rapporto storico che andava avanti da 26 anni con la nota azienda produttrice di pneumatici.