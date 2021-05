CorSera – Zhang Jindong deciso a trattenere Conte: pronto a fare chiarezza sul progetto

Il patron nerazzurro non immagina un'Inter senza il tecnico leccese alla guida

Quello di Antonio Conte è stato l'unico nome citato da Zhang Jindong nella sua lunga lettera di ringraziamento per lo scudetto appena conquistato dall' Inter . Il patron nerazzurro è il primo sostenitore del tecnico leccese in questo momento, a tal punto che - come specificato questa mattina dal Corriere della Sera - non immagina un futuro senza Conte in panchina a guidare la squadra. E non è un caso se la vera grande dedica al centro della sua lettera è stata rivolta proprio nei confronti dell'allenatore.

Per Zhang Jindong la nuova era inaugurata in maniera vincente da Antonio Conte dovrà proseguire con lui per altri anni. Un inseguimento che Suning aveva già iniziato ancor prima di puntare su Spalletti e che è riuscito a finalizzare solamente nell'estate del 2019. Ma adesso che il tecnico leccese è diventato l'uomo simbolo di questa nuova Inter, la famiglia Zhang farà di tutto per non farselo scappare. Insomma, il progetto continua e non vuole fermarsi allo scudetto: adesso starà al presidente nerazzurro riuscire a cogliere l'assist del padre e convincere l'allenatore in maniera definitiva nel vertice di fine stagione.