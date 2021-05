Social – Il modello di Hugo Boss scherza: “Grazie ai tifosi dell’Inter per il sostegno”. E Zhang commenta

Chris Hemsworth ha colto al volo un'immagine particolarmente ambigua

Tra le migliaia di immagini circolate nelle ultime ore sulla festa scudetto che i tifosi dell' Inter hanno messo in scena la scorsa domenica con la vittoria aritmetica dello scudetto, il celebre modello di Hugo Boss, Chris Hemsworth, su Instagram ha condiviso una foto molto curiosa. Nello specifico l'immagine lo ritrae sullo sfondo nella direzione verso la quale i tifosi nerazzurri sono rivolti e intonano i cori evidentemente dedicati alla loro squadra del cuore. Un'istantanea che ha fatto scattare la fantasia del modello con un post simpatico, al quale è pure arrivato anche il commento di Steven Zhang.

Così ha commentato l'immagine Chris Hemsworth: "I miei sinceri ringraziamenti a tutti i tifosi tifosi dell'Inter che si sono presentati a sostenere la mia presenza sul cartellone pubblicitario di Hugo Boss. Pensavo che stessero festeggiando la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me di cui mi fido mi dicono che erano lì per applaudire la mia scelta di mettermi in posa con il mio 'pigro sguardo blu d'acciaio'".