Social – Drogba esalta Lukaku: “Portate rispetto al suo nome, sei un campione”

I due sono stati compagni di squadra al Chelsea

Didier Drogba esalta Romelu Lukaku sui propri profili social. Ex compagno di squadra di Big Rom ai tempi del Chelsea tra il 2011 e il 2012, l'ex attaccante ivoriano - ritiratosi nel 2018 - ha celebrato con un post e con un'immagine il traguardo raggiunto da Lukaku e dalla sua Inter , capaci di tornare in cima al campionato di Serie A a undici anni dopo l'ultima volta.

Ha scritto quindi, sul proprio profilo Twitter, Didier Drogba: "Portate rispetto al suo nome. Romelu Lukaku campione. Congratulazioni fratello". Nella foto del tweet, si vede un'immagine in stile cartoon di Lukaku sfilare, di fronte ai calciatori della Juventus, con il trofeo della Serie A in mano e con la bandiera italiana in spalla. Ecco quindi il tweet pubblicato da Drogba: