Djimsiti: “Importante voltare pagina dopo la sconfitta. Ora cerchiamo di guardare all’Inter”

In molti si aspettavano una grande prestazione da parte dell’Atalanta contro il Liverpool nella sfida andata in scena ieri sera a Bergamo. Per certi aspetti è stata una partita sicuramente spettacolare, ma oltremodo deludente per quanto riguarda la formazione di Gasperini a causa dello 0-5 rifilato dalla squadra di Jurgen Klopp. Nel prossimo turno di campionato, prima della sosta per le nazionali, l’Atalanta dovrà subito affrontare una partita d’alta classifica.

A far visita della formazione bergamasca in un importantissimo derby lombardo, sarà infatti l’Inter di Antonio Conte. La squadra interista, che non viene da un buon periodo tra campionato e coppa, farà di tutto pur di tornare a Milano con i 3 punti e rilanciarsi nuovamente in classifica. Ecco le parole di Djimsiti a tal proposito nel post partita di ieri: “Voltare pagina dopo la sconfitta? Per forza, ma sicuro dovremo guardare agli errori fatti, che aiutano sia quando vinci che quando perdi. Ma adesso cerchiamo di guardare all’Inter che sarà importante”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<