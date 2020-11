Tare: “I nostri casi simile al falso positivo di Hakimi. Ma serve uniformità per andare avanti”

Sta vivendo ore di estrema tensione la Lazio di Claudio Lotito, a causa del caos che riguarda gli ultimi tamponi realizzati al gruppo squadra. In attesa di saperne di più su cosa in realtà sia successo a Formello nelle ultime due settimane, vicenda intorno alla quale sta indagando anche la Procura Federale, il direttore sportivo della società biancoceleste, Igli Tare, è intervenuto in diretta su Sky Sport per esprimere pubblicamente la versione del club laziale.

Queste le parole del dirigente della Lazio, nel passaggio in cui paragona i diversi casi emersi sui tamponi dei calciatori biancocelesti a quello di qualche settimana fa di Hakimi. Le sue parole: “Hakimi falso positivo? Non volevo tirare in gioco quel caso perché parliamo di un’altra squadra e non della nostra, ma effettivamente è simile al nostro: c’è qualcosa che non quadra, ma ci fidiamo della parola degli organi competenti. Serve uniformità per poter andare avanti”.

