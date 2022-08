Dove vedere la Champions League 2022/2023 in TV e streaming - Con l'inizio dei vari campionati nazionali, quest'anno anche lo start della fase a gironi di UEFA Champions League è dietro l'angolo. A causa dello stop per il Mondiale in Qatar che inizierà a metà novembre, infatti, le sei partite dei gironi si concluderanno già prima della maxi-sosta, motivo per cui la prima giornata avrà luogo già tra il 6 e il 7 settembre. Ecco qui di seguito dove si potranno vedere tutte le partite della Champions League.