Dove vedere Empoli-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie

Pietro Magnani

Dove vedere Empoli-Inter in diretta TV e streaming

Archiviato l'ennesimo Inter-Juve stracolmo di polemiche, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati alla vittoria in campionato dopo il punticino rimediato nelle ultime due uscite. La vetta dista già 7 punti e non sono più concessi altri passi falsi. A ospitare l'Inter sarà l'Empoli, squadra ostica che questa stagione ha fatto bottino pieno anche in casa della Juventus.

Informazioni utili per seguire Empoli-Inter

La partita tra Empoli e Inter andrà in scena mercoledì sera alle ore 20.45. Sarà visibile su sia su Sky che su DAZN. I canali di riferimento per quanto riguarda Sky saranno Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre).

Sarà poi possibile assistere alla gara tramite DAZN scaricando l'app su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Empoli-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Sui canali Youtube e Twitch di PassioneInter, poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita, così come la diretta testuale sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Empoli-Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; L. Martinez, Sanchez.