Supercoppa Italiana, finalmente ci sono data e location

A giorni il comunicato

Finalmente il braccio di ferro di Inter e Juve con la Lega sta per terminare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, le parti sarebbero ormai vicine ad un accordo e presto ci sarà l'annuncio ufficiale per data e location della Supercoppa Italiana. Salvo cambi di rotta dell'ultimo minuto, il trofeo si giocherà il 5 gennaio a San Siro. La Supercoppa tornerà in Arabia Saudita probabilmente dalla stagione 2022/2023. Già in settimana dovrebbe esserci l'ufficialità.

La questione è nata dal silenzio proprio dei sauditi, che avrebbero sulla carta dovuto esercitare l'opzione valida per un'altra edizione della Supercoppa. Visto che la scadenza per la loro decisione è già passata, Inter, Juve e Lega Calcio si sono mosse in autonomia, cercando un'alternativa che potesse soddisfare, soprattutto economicamente, tutte le parti in causa. Si è deciso di virare sul Meazza proprio per l'incasso che potrebbe generare un evento simile in uno stadio tanto grande: giocando a Milano gli introiti per i club sarebbero quasi gli stessi che avrebbero avuto giocando in Arabia Saudita.