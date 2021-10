Empoli-Inter, le probabili formazioni: turnover con Ranocchia, Vecino e Sanchez dal 1′

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista dell'infrasettimanale di domani sera

Giusto il tempo di metabolizzare la delusione per un pareggio arrivato solo negli ultimi minuti di un derby d'Italia giocato ad alti livelli contro la Juventus, l'Inter da oggi tornerà a pensare al campionato in vista dell'imminente impegno di domani sera nel turno infrasettimanale contro l'Empoli. Un match che potrebbe nascondere qualche insidia considerato il sorprendente inizio di stagione della formazione toscana, ma che non farà scoraggerà Inzaghi ad optare per un leggero turnover negli undici titolari. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, potrebbero rivedersi dal 1' calciatori come Ranocchia, Vecino e Sanchez, in cambio di de Vrij, Calhanoglu e Dzeko. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Inter: