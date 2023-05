Dove vedere Fiorentina-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta TV e streaming

Arriva la prima delle due finali che decideranno la stagione dell’Inter. All’Olimpico, contro la Fiorentina di Italiano, gli uomini di Inzaghi si giocano la Coppa Italia, il secondo trofeo della stagione, vogliosi di riconfermarsi campioni anche quest’anno. Il calcio d’inizio sarà mercoledì 24 maggio, alle ore 21.

Informazioni utili per seguire Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter sarà visibile in chiaro su Canale 5 per tutti i tifosi. Match che verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Fiorentina-Inter in diretta insieme a voi!