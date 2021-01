Dove vedere Inter-Juventus, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Juventus in diretta TV e streaming

Dopo la vittoria interna ottenuta passeggiando contro il Benevento, l’Inter torna in campo per affrontare la Juventus, reduce dal successo in trasferta contro la Sampdoria in campionato. Martedì sera, con fischio d’inizio alle 20.45, nerazzurri e bianconeri si ritroveranno nel classico derby d’Italia per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia. Questo turno prevede però la doppia sfida andata e ritorno, quindi la finalista si scoprirà solo la settimana successiva, dopo la gara dell’Allianz Stadium.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Juventus? Il match sarà visibile su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da PC. Su PassioneInter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, oltre alla live reaction in tempo reale su YouTube e Twitch a partire dalle 19.30. Fischio iniziale del match di San Siro alle 20.45.

INTER-Juventus, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

