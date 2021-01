Lautaro da record: è già nella top 10 dei marcatori più veloci della storia dell’Inter

Lautaro Martinez, attaccante dell‘Inter, è un diamante grezzo con ancora ampissimi margini di miglioramento. Soprattutto sotto porta, dove spesso sbaglia goal semplici per eccessiva foga. Tuttavia, nonostante i periodi in cui è appannato in zona rete, è già entrato in una top 10 d’élite della storia dei migliori marcatori nerazzurri.

Con la rete siglata ieri contro il Benevento, con una protezione della palla da veterano, Lautaro è entrato nella classifica degli attaccanti dell’Inter a raggiungere per primi i 30 goal con la maglia nerazzurra. Al comando di questo olimpo troviamo l’immortale, e probabilmente insuperabile, Giuseppe Meazza. Il giovane attaccante argentino dell’Inter si piazza al settimo posto, dietro a mostri sacri come Meazza appunto, Ronaldo, Mazzola e Corso, ma davanti a bomber di razza come Adriano e Altobelli. Un bel segnale in vista del futuro: se nonostante spesso pecchi di imprecisione ha già siglato 30 goal, con il tempo non può che migliorare le proprie doti di realizzatore facendo le fortune della squadra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<