Dove vedere Inter-Milan, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Milanin diretta tv e streaming

Dopo la vittoria pirotecnica contro il Sassuolo e dopo il successo dell’andata, l’Inter deve completare l’opera in Champions League. A San Siro, va in scena il ritorno dell’Euroderby. I nerazzurri cercano un risultato positivo per accedere alla finalissima di Istanbul. Il calcio d’inizio sarà martedì 16 maggio alle ore 21.

Informazioni utili per seguire Inter-Milan

La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5 e disponibile in HD su digitale terrestre e Tivusat, oltre che sul canale numero 105 del decoder Sky. La partita sarà inoltre visibile anche su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203), su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 251 e 258).

Sarà inoltre possibile vedere il match in streaming su Mediaset Infinity, e su Now. Gli abbonati potranno seguirla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

