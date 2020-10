Dove vedere Inter-Milan, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Milan in diretta TV e streaming



Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con il botto: sabato pomeriggio alle ore 18 va in scena a San Siro il derby tra Inter e Milan. La squadra nerazzurra, reduce dal pareggio all’Olimpico contro la Lazio, cerca il sorpasso sui cugini, a punteggio pieno dopo 3 partite. Conte però deve fare i conti con numerose assenze e sei giocatori fermati dal coronavirus.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Milan? Il Derby di Milano, big match della 4a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2-): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku. Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic

