Dove vedere Inter-Shakhtar: diretta TV e streaming del match

L' Inter , dopo la vittoria contro il Napoli , pensa subito alla Champions League e allo Shakhtar Donestsk . Una vittoria garantirebbe quasi certamente il passaggio agli ottavi di finale che manca quasi da 10 anni. Per i nerazzurri ed Inzaghi , più ancora che la sfida ai partenopei, è questo il vero spartiacque della stagione. Il passaggio al turno successivo in Europa infatti, oltre a garantire prestigio, porterebbe nelle casse oltre 20 milioni di euro, utili poi per il mercato di gennaio.

Inter-Shakhtar sarà mercoledì 24 novembre a San Siro- La sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Infinity +. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming tramite Sky Go da PC, notebook, smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.