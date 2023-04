Dove vedere Juventus-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove seguire Juventus-Inter in diretta tv e streaming

Dopo la brutta sconfitta maturata in campionato, l’ennesima di una stagione da dimenticare, l’Inter di Inzaghi è chiamata al riscatto in Coppa Italia, nonostante la possibilità di un turnover massiccio. La società infatti è stata chiara con Inzaghi: tutta la concentrazione deve andare su quarto posto e Champions League, non certo al trofeo nazionale. C’è comunque una semifinale di andata contro la Juventus da onorare, domani, 4 aprile 2023, alle 21.

Informazioni utili per vedere Juventus-Inter

La partita sarà visibile in chiaro in esclusiva su Canale 5. Juventus-Inter sarà visibile anche in streaming con il servizio Mediaset Infinity, tramite app su dispositivi come cellulari, PC e tablet.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter