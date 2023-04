Inzaghi e l’Inter sono quasi al capolinea. Il tecnico deve cambiare al più presto, altrimenti la sua avventura a Milano si chiuderà prematuramente. Per farlo, però, c’è da capire cosa non ha funzionato fin qui, per trovare poi soluzioni alternative.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le valutazioni sul lavoro del tecnico sono già in corso, inevitabilmente. Il vero problema dell’Inter sono i tanti errori reiterati, ripresentatisi ciclicamente in ogni partita negativa dei nerazzurri.

La dirigenza, poi, sarebbe rimasta perplessa anche per le modalità comunicative di Inzaghi, ma anche per altre questioni più legate al campo: la gestione di Lukaku, le gerarchie molto rigide e difficilmente modificabili, ad esempio, hanno convinto molto poco.

Metodi di allenamento non graditi

La Rosea, inoltre, avrebbe raccolto alcune testimonianze da Appiano Gentile che raccontano di giocatori costretti a confrontarsi con alcune situazioni non molto gradite. Lo staff di Inzaghi, infatti, non avrebbe grande esperienza ad alti livelli e questo, evidentemente, si ripercuoterebbe anche sulle metodologie di lavoro, che alla rosa non sarebbero mai piaciute fino in fondo.