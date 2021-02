Dove vedere Juventus-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Juventus-INTER in diretta TV e streaming

Dopo aver vinto per 0-2 contro la Fiorentina con una prestazione davvero convincente, l’Inter di Antonio Conte si riporta con la testa in Coppa Italia. La formazione nerazzurra farà visita alla Juventus allo Stadium, ricominciando dal risultato di 1-2 dell’andata in favore dei bianconeri. Antonio Conte stavolta avrà a disposizione sia Romelu Lukaku che Achraf Hakimi, ma dovrà fare a meno degli squalificati Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Fischio d’inizio martedì 9 febbraio dalle 20.45.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Juventus-Inter? Il match sarà visibile su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da PC. Su PassioneInter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, oltre alla live reaction in tempo reale su YouTube e Twitch a partire dalle 19.30. Fischio iniziale del match dell’Allianz Stadium alle 20.45.

Juventus-INTER, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

