Dove vedere Lazio-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni utili sul match

Dopo la bella ma sofferta vittoria contro il Sassuolo , l' Inter di Simone Inzaghi si trova a dover fronteggiare il passato del proprio allenatore. I nerazzurri infatti saranno ospiti della Lazio di Sarri all'Olimpico, impegno tutt'altro che semplice. L'Inter infatti avrà da gestire anche la grana sud americani: Vidal, Sanchez, Vecino e soprattutto Lautaro Martinez e Correa , rientreranno in Italia solo poche ore prima del calcio di inizio del match. La gara andrà in scena sabato 16 ottobre alle 18.

La partita di sabato tra Lazio e Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lazio-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.