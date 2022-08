Dove vedere Lazio-Inter: diretta TV e streaming del match

Lazio-Inter andrà in scena venerdì 26 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lazio-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone. Il match sarò trasmesso anche su satellite e digitale terrestre sul canale 'Zona Dazn'. Sui canali Youtube e Twitch di PassioneInter, poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita.