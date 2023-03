Dove vedere Porto-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Porto-Inter in diretta tv e streaming

Dopo la sconfitta imbarazzante in campionato contro lo Spezia, l’ennesima contro una “piccola”, l‘Inter dovrà cercare di rialzare subito la testa in una sfida ad altissima tensione. I nerazzurri infatti dovranno staccare il pass per i quarti di finale di Champions League affrontando il Porto, battuto di misura per 1 a 0 all’andata. Il calcio d’inizio sarà martedì 14 marzo alle 21.00.

Informazioni utili per seguire Porto-Inter

La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5 e disponibile in HD su digitale terrestre e Tivusat, oltre che sul canale numero 105 del decoder Sky. La partita sarà inoltre visibile anche su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno).

Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity, e su Now. Gli abbonati potranno seguirla sul sito ufficiale dellwpiattaformw, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Porto-Inter in diretta insieme a voi!