Dove vedere tutte le partite dell’Inter in Champions League

La rivoluzione di Ceferin sulla nuova Champions League, sembra non aver colpito solamente il formato inedito dell’edizione 2024/25. Anche la ripartizione dei match trasmessi dalle emittenti italiane, infatti, risentirà di questo nuovo assetto. Come sappiamo, Sky Sport trasmetterà in esclusiva 185 partite sulle 203 totali, mentre Amazon Prime Video avrà le 18 restanti gare: una per ogni turno, considerata come la migliore del mercoledì.

Rispetto agli anni precedenti, però, in questa stagione è stata introdotta una novità sostanziale. Il nuovo calendario Uefa non garantirà più l’alternanza esatta delle giornate di martedì/mercoledì ad ogni singola squadra, come veniva invece fatto in passato. E ciò si riflette nella ripartizione delle partite sulle due emittenti italiane.

Amazon Prime, ad esempio, ha reso note ufficialmente le sei partite che verranno trasmesse sulla propria piattaforma in esclusiva nelle prime sei giornate. Per quanto riguarda le ultime due – in programma nel mese di gennaio – queste verranno selezionate nelle prossime settimane anche in virtù di quella che sarà la situazione di classifica delle italiane.

Nelle prime sei partite di Amazon, saranno protagoniste solamente Inter e Juventus. A causa del calendario di Milan, Atalanta e Bologna, i big match selezionati per il mercoledì sono solamente quelli dei nerazzurri e dei buianconeri. In attesa di scoprire quale sarà la ripartizione degli ultimi due turni, è concreta la possibilità di escludere dalla fase a campionato su Prime Video la trasmissione di ben tre italiane.

Dove vedere tutti i match dell’Inter in Champions League: Sky o Amazon Prime Video

Limitando il ragionamento solo all’Inter, queste sono le tre gare della prima fase della nuova Champions League che verranno trasmesse su Amazon Prime:

Manchester City- Inter , 18 settembre ore 21.00 (Etihad Stadium)

, 18 settembre ore 21.00 (Etihad Stadium) Young Boys- Inter , 23 ottobre ore 21.00 (Stadio Wankdorf)

, 23 ottobre ore 21.00 (Stadio Wankdorf) Inter-Arsenal, 6 novembre ore 21.00 (Meazza, San Siro)

Ciò significa che solamente su Sky Sport i tifosi nerazzurri potranno seguire queste tre partite:

Inter -Stella Rossa, 1° ottobre ore 21.00 (Meazza, San Siro)

-Stella Rossa, 1° ottobre ore 21.00 (Meazza, San Siro) Inter -Lipsia, 26 novembre ore 21.00 (Meazza, San Siro)

-Lipsia, 26 novembre ore 21.00 (Meazza, San Siro) Bayer Leverkusen-Inter, 10 dicembre ore 21.00 (BayArena)

Per quanto riguarda le ultime due contro Sparta Praga e Monaco, entrambe in programma di mercoledì (22 e 29 gennaio 2025), c’è una discreta possibilità che almeno una venga trasmessa su Prime Video. Nelle prossime settimane ne sapremo di più…