Tutti i rigoristi della Serie A 2024/25: nessuno come Calhanoglu

Domani prenderà ufficialmente il via il nuovo campionato di Serie A con la prima partita delle 18.30 tra Genoa e Inter. Come ogni anno, dunque, è pronta a scattare anche una nuova stagione di Fantacalcio per tutti gli appassionati. Ricordando la possibilità di partecipare gratuitamente al Fanta Passione Inter dove sono in palio numerosi premi per veri tifosi interisti, andiamo a vedere in questo contenuto quelli che saranno i rigoristi squadra per squadra nella nuova Serie A.

Quando si parla di specialisti dagli 11 metri, ovviamente, i riflettori sono tutti puntati su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha chiuso l’ultima stagione con la percentuale del 100% di realizzazione, segnando dal dischetto più di chiunque altro. Su 10 tentativi, il forte regista dell’Inter ha gonfiato per 10 volte la rete.

L’unico ad avvicinarsi è stato Paulo Dybala con 7 realizzazioni su 7 tiri. Decisamente più staccati gli altri rigoristi, molti dei quali designati come principali tiratori anche per la prossima stagione. Questi gli specialisti dal dischetto per ogni formazione del prossimo campionato, con in grassetto i favoriti:

Atalanta: Pasalic – De Ketelaere – Lookman

Bologna: Orsolini – Dallinga

Cagliari: Lapadula – Viola – Yerry Mina

Como: Verdi – Belotti – Cutrone

Empoli: Caputo – Esposito – Colombo

Fiorentina: Beltran – Kean – Mandragora

Genoa: Malinovskyi – Vitinha

Inter: Calhanoglu – Lautaro – Taremi

Juventus: Vlahovic – Douglas Luiz

Lazio: Zaccagni – Castellano

Lecce: Krstovic

Milan: Theo Hernandez – Morata – Pulisic

Monza: Pessina – Djuric – Caprari

Napoli: Politano – Kvaratskhelia

Parma: Benedyczak – Man

Roma: Dybala – Paredes – Soulé

Torino: Sanabria – Zapata

Udinese: Thauvin – Alexis Sanchez

Venezia: Pohjanpalo – Gytkjaer

Verona: Suslov – Lazovic