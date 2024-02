Chi è Doveri, l’arbitro di Lecce-Inter: l’ultimo precedente non andò benissimo

Sono state diramate le designazioni arbitrali della 26a giornata di Serie A, fra cui Lecce-Inter, in programma domenica 25 febbraio alle 18:00. A dirigere la gara sarà Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Di Gioia, con Baroni quarto uomo. Valeri al Var, Mariani come Avar.

Classe 1977 della sezione di Roma 1, ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, vanta 221 presenze complessive.

In questa stagione ha arbitrato l’Inter soltanto una volta e non andò benissimo, sebbene non ci siano stati episodi arbitrali sfavorevoli: era il 29 dicembre 2023, pareggio a Marassi contro il Genoa. Da allora in poi, l’Inter ha vinto tutte le partite ed è in serie aperta. In generale, con i nerazzurri ha totalizzato 30 presenze con un bilancio complessivo di 12 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

Per quanto riguarda il Lecce, sono 8 i precedenti totali se consideriamo soltanto la Serie A: 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte per i salentini, con l’ultimo precedente che risale alla gara interna contro la Juventus persa 3-0 a gennaio.