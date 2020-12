France Football – Da Yashin a Messi, ecco il Dream Team: c’è anche un po’ di Inter nella squadra più forte di sempre

Ci sono voluti 140 giornalisti di tutto il mondo per eleggere e scegliere l’11 titolare più forte di tutti i tempi. Presenti anche due ex leggende dell’Inter, Lothar Matthäus e il Fenomeno Ronaldo.

Il brasiliano fa parte di un super tridente completato da Cristiano Ronaldo e Messi. A centrocampo il tedesco invece fa coppia con Xavi, alle spalle dell’estro e della classe di Maradona e Pelé. In porta Yashin, in difesa gli ex Milan Cafù e Maldini con Beckenbauer.

ECCO IL DREAM TEAM (3-4-3): Yashin; Cafù, Beckenbauer, Maldini; Maradona, Xavi, Matthaus, Pelé; Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Messi.

