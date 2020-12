TMW – Tra Pellegrini e la Roma tutto tace: rebus rinnovo, Inter alla finestra

Lorenzo Pellegrini è tornato a brillare con la maglia della Roma ma, come riportato da Tuttomercatoweb, il suo futuro è ancora tutto da decifrare.

La trattativa per il rinnovo di contratto resta in salita, al momento non si registrano contatti tra l’entourage e la società ad un anno e mezzo dalla sua scadenza. Per questo nessuno scenario è da escludere, anche quello di un addio.

Al momento Pellegrini resta in scadenza nel 2022 e sul piatto non c’è nessuna proposta concreta della Roma. Ecco perché l’Inter, assieme a Juventus e Milan, potrebbe tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato: il giallorosso viene seguito da tempo con particolare attenzione. Giovane, italiano e centrocampista che si fa sentire in zona gol: Pellegrini risponde all’identikit perfetto di Marotta ma anche di Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<