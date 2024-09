Dubbio Dimarco per il derby: Inzaghi è di fronte a un BIVIO

Smaltita la trasferta in Champions League, l’Inter è pronta a iniziare il percorso di avvicinamento a un’altra tappa cruciale della sua stagione: il derby con il Milan. I nerazzurri vanno a caccia di un successo, il settimo consecutivo contro i rossoneri, dopo il pareggio di Monza, che ha frenato la corsa in campionato. E Inzaghi spera di contare anche su qualche elemento in più.

Oltre agli esclusi dalla Champions League, Palacios e Correa, il tecnico dovrebbe recuperare anche Arnautovic, che ha smaltito la febbre che lo ha lasciato a casa per la gara contro il Manchester City. Lo riporta il Corriere dello Sport, che poi fa anche il punto sulle condizioni di Dimarco.

Inzaghi ha manifestato ottimismo dopo la sfida dell’Etihad Stadium, ma la seduta di oggi sarà decisiva per valutare nell’effettivo le condizioni fisiche dell’esterno. Anche in caso di riposte positive, il tecnico si troverà comunque di fronte a un bivio: farlo partire titolare o portarlo soltanto in panchina.

L’opinione di Passione Inter

Il recupero di Dimarco sarebbe fondamentale per l’Inter, sia per la sua centralità tecnica nel gioco nerazzurro, sia per dare respiro a Carlos Augusto, in campo per tutti 90 minuti sia contro il Monza, che contro il Manchester City, una rarità per i braccetti e gli esterni di Simone Inzaghi.