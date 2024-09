ALLARME Mondiale per Club: “Infantino convoca riunione d’emergenza”

A giugno dovrebbe partire la prima edizione del nuovo Mondiale per Club targato FIFA, che vedrà anche l’Inter tra le squadre partecipanti. La competizione, però, è da tempo circondata da varie ombre: oltre alle critiche per l’ulteriore ingolfamento dei calendari, centrale è la questione riguadante i diritti televisivi.

Ad oggi, infatti, non ci sarebbe ancora nessun compratore disposto a trasmettere la competizione. Una situazione delicata, che ha spinto il presidente della FIFA Gianni Infantino a cercare una soluzione immediata

Per questo motivo, come scrive The Athletic, sarebbe stata convocata per oggi una riunione d’emergenza con i vari emittenti televisivi. Al fianco del numero uno della FIFA ci sarà anche il presidente del PSG, Al-Khelaifi, in qualità di numero uno dell’ECA, l’associazione dei club europei.