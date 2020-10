Due pareggi e strada in salita: Inter, girone compromesso? Conte si affida al passato: il precedente del 2009/2010

Un pareggio all’esordio in casa contro ilBorussia, uno 0-0 ieri a Kiev contro lo Shakhtar. Conte e i tifosi nerazzurri si aspettavano certamente un inizio migliore in Champions League e ora la doppia sfida conto il Real Madrid assume i contorni di un vero e proprio spareggio.

L’Inter però può affidarsi ad un precedente che lascia ben sperare. Anche nella stagione storica 2009/2010 del Triplete, la squadra di Mourinho iniziò il proprio cammino europeo con due pareggi contro Barcellona e Rubin Kazan. Anche nella terza uscita contro la Dinamo Kiev l’Inter non andò oltre il 2-2 in casa, poi la svolta in Ucraina e il passaggio del girone all’ultimo turno a San Siro contro i russi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<