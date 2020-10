Shakhtar-Inter, Conte (Uefa Tv): “Deluso dal risultato, meritavamo di più. Ottima prova difensiva”

Dopo lo 0-0 rimediato sul campo dello Shakhtar nel secondo turno del girone B di Champions League, Antonio Conte si è concesso ai microfoni della Uefa per analizzare il match e commentare la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Sono deluso per il risultato finale perché abbiamo creato tante occasioni da gol e occasioni importanti. Allo stesso tempo va sottolineato che abbiamo giocato contro una squadra difficile da battere perché loro hanno giocato in fase difensiva allo stesso modo con cui hanno giocato contro il Real Madrid. Contro gli spagnoli hanno segnato tre gol in contropiede, questo significa che abbiamo giocato una buona partita in fase di possesso e di non possesso. Abbiamo attaccato ma allo stesso tempo evitato le ripartenze dello Shakhtar. Meritavamo di più ma mi congratulo con lo Shakhtar perché adesso sono in cima alla classifica del nostro girone con quattro punti”.

