Garlando (GdS): “Sfortuna e gol sbagliati, quello di Kiev è un pareggio pieno di rimpianti. L’Inter di Conte è…”

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sulle colonne della Rosea quest’oggi ha analizzato il pari rimedito dall’Inter di Antonio Conte a Kiev contro lo Shakhtar, il secondo consecutivo in Champions League dopo quello all’esordio contro il Borussia.

Ecco le sue parole: “Due pareggi diversi, come un gemello biondo e uno scuro. Pieno di rimpianti quello dell’Inter a Kiev, entusiasmante quello in rimonta dell’Atalanta. L’Inter può prendersela con la sfortuna (due traverse), ma tanto anche con sé stessa, a cominciare dall’incredibile gol sbagliato da Lautaro. Ha giocato un ottimo primo tempo, in assoluto controllo, con grande pressione nella metà campo avversaria. Le occasioni migliori le ha create rubando palla all’impostazione ucraina, esattamente come nella semifinale di Europa League in agosto: 3 dei 5 gol nacquero appunto da scippi in pressing. Per come è stata concepita, per come è uscita dall’anima di un guerriero come Conte, siamo convinti che la migliore Inter abbia questa forma. Quando però abbassa il ritmo, come nel secondo tempo di ieri, diventa prevedibile e innocua”.

