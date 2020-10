TS – Conte sorride: riecco Gagliardini e Radu. In panchina contro il Parma?

Antonio Conte inizia finalmente a recuperare tutti i pezzi. In attesa di Skriniar, il tecnico nerazzurro può consolarsi con i recuperi di Roberto Gagliardini e Ionut Radu.

Entrambi sono risultati negativi agli ultimi tamponi e finalmente possono tornare ad allenarsi in gruppo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambi potrebbero essere disponibili in vista della sfida contro il Parma, in programma sabato a San Siro. Gagliardini e Radu infatti siederanno con probabilità in panchina.

