Sport – Una Superlega europea stile Nba. 18 partecipanti, ecco le prime squadre: c’è anche l’Inter

Una Superlega europea, stile Nba, formata dalle principali squadre di Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Italia. Un’idea nella testa di molti club, di cui se ne parla da tanto tempo e che inizia questa volta a prendere davvero forma.

Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, alcune società importanti avrebbero dato il via libera per la creazione di questa nuova competizione che prenderebbe il via non prima del 2022. Il modello da seguire è quello della Nba, al momento si ragiona sulla partecipazione di 18 squadre ma il numero potrebbe cambiare.

Al momento Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, PSG, Inter, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United e Manchester City sarebbero interessate al progetto. Un progetto che piace anche alla Fifa, un po’ meno alla Uefa. Nella prossima assemblea dei club europei potrebbe arrivare una ratifica dell’esperimento.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<