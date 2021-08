Il nuovo fattore D sulle fasce che incuriosisce l’Inter

I due nuovi arrivati sulle corsie esterne vogliono conquistare l'Inter: le differenze tra i due giocatori e cosa possono dare alla squadra di mister Inzaghi

Sì, perché Dimarco ha mostrato tante cose e molto belle: calci d'angolo, punizioni, un buon tiro e una capacità d'inserimento che lo hanno contraddistinto in questo precampionato. Mister Inzaghi pare però avere le idee chiare: nell'ultima amichevole contro la Dinamo Kiev, in cui il tecnico piacentino ha fatto le prove generali per l'esordio in A contro il Genoa, Ivan Perisic è sceso in campo dal 1' disputando peraltro un'ottima partita. L'ex Verona, quindi, dovrà scalare le gerarchie ma la duttilità di cui è in possesso gli permetterà di far rifiatare anche Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra nella difesa a 3.