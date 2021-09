Dzeko alla prima notte europea con l’Inter: la sua storia in Champions League

Il centravanti bosniaco chiamato a trascinare la formazione nerazzurra insieme a Lautaro

Una critica che veniva però rivolta spesso a Romelu Lukaku riguardava i match europei, quelli in cui a volte veniva a mancare la stessa leadership che mostrava in campionato e nei quali non riusciva ad essere decisivo come in altre occasioni. Va detto che sei gol messi a segno in due edizioni di Champions League con la maglia nerazzurra sicuramente non son pochi, ma allo stesso tempo nelle gare davvero decisive il suo apporto è effettivamente mancato come in occasione dello scontro da dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk lo scorso anno.