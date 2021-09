Inter-Bologna, sfida affidata ad Ayroldi: un solo e illustre precedente con i nerazzurri

Il direttore di gara dirigerà la gara del prossimo sabato 18 settembre 2021

Giovanni Ayroldi dirigerà la prossima gara del campionato dei nerazzurri tra Inter e Bologna, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. L'incontro è in programma sabato a San Siro alle ore ore 18.00. L'arbitro della sezione di Molfetta avrà come assistenti Di Vuolo e Imperiale, mentre il quarto ufficiale sarà Gariglio. In cabina Var, Guida e Paterna.