Inter-Torino, Dzeko: “Chiudiamo con una vittoria. Inzaghi ci lascia libertà”

La partita è in programma a San Siro alle 18.30

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato nei minuti precedenti a Inter-Torino, partita in programma a San Siro alle 18.30. Queste le sue parole: "Vogliamo finire l’anno con una vittoria - ha detto - Dobbiamo continuare così, l’importante è vincere, non è importante contro chi giochi. Dobbiamo dare sempre il massimo. Quella di oggi è una partita tosta, siamo pronti e dobbiamo continuare come fatto ultimamente".