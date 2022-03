La coppia Dzeko-Lautaro non va: Inzaghi cambierà contro la Juventus?

L'intesa non è mai sbocciata del tutto tra i due attaccanti nerazzurri

Suona strano dirlo per il miglior attacco della Serie A , ma i due centravanti dell' Inter - Dzeko e Lautaro Martinez - sono una coppia che non funziona. Lo dicono gli stessi numeri.

In 22 partite da titolare insieme, l'Inter ne ha vinte solo 9 . Si assistono poi poco l'uno con l'altro: Dzeko ha fatto due assist a Lautaro, l'argentino zero al bosniaco. Senza considerare, poi, l'impressione dal campo che è quella di una coppia che non si trova. Sarà per le caratteristiche, ma la LuLa era altra roba.

Nonostante questo, per Inzaghi restano i due titolari anche perché sia Sanchez che Correa sono stati out per infortunio in diverse occasioni. Ma occhio però, perché secondo il Corriere dello Sport, quest'ultimi potrebbero avere qualche chance in più. Anche in vista di Juventus-Inter.