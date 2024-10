Empoli-Inter, Inzaghi: “Vi spiego perché gioca Barella regista”

A pochi minuti dal fischio di Inter-Empoli, Simone Inzaghi ha spiegato le sue scelte per la 10a giornata di Serie A ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

BARELLA – “In questo momento abbiamo qualche problemino in quel ruolo. Abbiamo Asllani che ha avuto un problema non ancora risolto e stringe i denti ed è con noi. Zielinski ha avuto un buon rientro, ma ha chiesto il cambio. Per questo ho scelto Barella, che può fare quel ruolo tranquillamente”.

FORMAZIONE – “Partita da vincere a tutti i costi? Tutte le partite sono importanti. Sappiamo il nostro percorso. Abbiamo avuto poco tempo dopo la Juventus, abbiamo cercato di organizzare una buona partita contro un avversario che sta facendo un ottimo cammino”.

JUVENTUS – “Abbiamo analizzato la partita con la Juventus, sappiamo dove abbiamo fatto bene e dove dobbiamo migliorare. La fase di non possesso va fatta meglio da tutta la squadra, perché avremmo voluto tutti un altro risultato. Dobbiamo migliorarci tanto”.